KiK sluit kunstjaar af met sfeervol oudejaarsconcert

GROENLO – Stichting Kunst in het Koetshuys heeft het kunst- en cultuurjaar in stijl afgesloten met het traditionele oudejaars-kamerconcert voor donateurs en kunstvrienden. Het concert vond plaats op dinsdag 30 december.

Wie optrad, waren Leon Venderbosch (gitaar) en Dominica Eyckmans (altviool en troubadourharp). Beiden zijn docent bij BoogieWoogie Winterswijk. Onder de titel Snaren S(n)oep brachten zij een bijzonder programma met eigen bewerkingen van bekende muziekklassiekers. Het intieme concert werd goed ontvangen door het aanwezige publiek.

Voorzitter René Hoijtink stond tijdens de bijeenkomst stil bij de activiteiten van het afgelopen jaar. Zo organiseerde KiK drie wisselende exposities in de galerie aan de Nieuwestraat en was er de zomerse kunsthappening RuitenTroef, waarbij negen regionale kunstenaars leegstaande winkelpanden in Groenlo tijdelijk voorzagen van kunst achter de ramen.

Ook werd alvast vooruitgeblikt op 2026. Volgens Hoijtink staan er opnieuw exposities en kunstprojecten op de planning, waaronder een kunstreis en een tweede editie van RuitenTroef.

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van activiteiten en openingen kunnen zich aanmelden als donateur via www.kikgroenlo.nl.

