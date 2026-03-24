139 keer bekeken

In de Koppelkerk in Bredevoort is van 27 maart tot en met 31 mei 2026 de expositie Daar waar thee geschonken wordt te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van Lucy Legeland en een groep kunstenaars, met een mix van inktkunst, muziek, sculpturen en performance.

Bezoekers stappen binnen in een veelzijdige kunstwereld waarin samenwerking centraal staat. In de kerkzaal zijn onder meer werken te zien van Jerry Veldhuizen, Dinie Wikkerink en beeldhouwers Jaap en David Kater. Ook maakt het project GebarenVrouw deel uit van de expositie, waarin beeldende kunst, poëzie en muziek samenkomen.

Tijdens de looptijd zijn er extra activiteiten. Op zaterdag 11 april vindt het concert Lucy Legeland zingt en inkt plaats, waarbij muziek en beeldende kunst samenkomen. In het laatste weekend, op zondag 31 mei, vormt de expositie haar afsluiting met de presentatie van De Machine van Jaap Kater, een kunstwerk dat dan voor het eerst als geheel te zien is. Daarbij hoort ook een performance van Jack Weijkamp en een lezing over het werk van Kater.

De expositie is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Rondleidingen worden dagelijks aangeboden om 14.00 en 15.00 uur. De entree is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Meer informatie:

https://www.koppelkerk.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie