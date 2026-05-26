EIBERGEN — Kabouterparty met Chouffe-bier bij Café De Stier

in houdt op zaterdag 13 juni een Kabouterparty. Tussen 20.00 en 01.00 uur staan meerdere bieren van de Belgische brouwerij uit Achouffe op de tap.

Bij elk glas krijgen bezoekers een kabouterattribuut. Rond middernacht moet daardoor de kabouteroutfit compleet zijn en verandert de Kleine Hagen volgens de organisatie in een soort sprookjesbos.

Voor deze zomerse editie wordt de straat afgezet, zodat er voldoende ruimte is om te dansen op passende feestmuziek. De entree is gratis.

