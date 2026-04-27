DOETINCHEM — Doetinchem gastgemeente voor lustrumeditie Achterhoek Pride

238 keer bekeken

Doetinchemⓘ is in juni 2026 gastgemeente van de vijfde editie van de Achterhoek Pride. Daarmee krijgt de stad een centrale rol tijdens de lustrumeditie van het regionale Pride-initiatief.

De Achterhoek Prideⓘ wordt niet door één organisatie gedragen, maar door een breed netwerk van lokale vrijwilligers en initiatiefnemers. In dorpen en steden in de regio organiseren zij eigen activiteiten, passend bij hun omgeving. Juist die lokale kracht staat dit jaar extra centraal.

Volgens coördinator Jelle Kleinhesselink, Hiske Vaarwerk van de COC-stadsgroep Doetinchemⓘ en wethouder Jorik Huizinga is Doetinchem een passende gastgemeente. De stad heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten georganiseerd rond ontmoeting, zichtbaarheid en acceptatie.

De Achterhoek Prideⓘ wordt op zondag 31 mei officieel geopend met een gezamenlijke startbijeenkomst in Doetinchem. Op vrijdag 26 juni trekt de Pridewalk door de stad, met aansluitend een feest in de Engelenbak.

Wethouder Huizinga noemt de rol van Doetinchem bijzonder. “Als regenbooggemeente vinden we het belangrijk om zichtbaar bij te dragen aan een inclusieve en veilige Achterhoek. Dat we bij het vijfjarig bestaan gastgemeente mogen zijn, maakt het extra bijzonder.”

Meer informatie over het programma staat op achterhoekpride.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in