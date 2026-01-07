Engeltherm WSV organiseert lerarenvolleybaltoernooi in Winterswijk

WINTERSWIJK – WSV Volleybal organiseert op zondag 25 januari 2026 de vierde editie van het lerarenvolleybaltoernooi. Het toernooi is bedoeld voor onderwijzers, docenten en ondersteunend onderwijspersoneel en vindt plaats in Winterswijk. De wedstrijden starten om 13.00 uur en worden rond 17.00 uur afgesloten met een prijsuitreiking en een borrel.

Het toernooi is opgezet als een sportieve ontmoetingsmiddag voor onderwijsprofessionals uit de regio. Volgens de organisatie draagt ontmoeting en samenwerking tussen scholen bij aan meer sport en beweging voor kinderen. Teams spelen in een ontspannen sfeer, waarbij plezier en toegankelijkheid voorop staan.

Een team bestaat uit minimaal zes spelers; meer deelnemers per team zijn toegestaan. Er wordt gespeeld volgens de reguliere regels van de Nevobo, met waar nodig soepele aanpassingen zodat iedereen kan meedoen. De deelnamekosten bedragen € 15 per team, bedoeld om de zaalhuur te dekken. De organisatie verzorgt de verdere aankleding van het toernooi.

Inschrijven kan via de website van de vereniging.

🔗 https://www.wsvvolleybal.nl/aanmeldpagina-lerarenvolleybaltoernooi-2026/

