Toeristentreintje Marveld rijdt door winterse straten van Groenlo

GROENLO – Terwijl een winterlandschap zich woensdag 7 januari over de Achterhoek uitstrekt, rijdt het toeristentreintje van Marveld Recreatie gewoon zijn ronde door Groenlo en omgeving. Dikke sneeuwvlokken vallen uit de lucht en geven straten en woningen een wit en winters aanzicht. Het groene treintje vormt daarbij een opvallend contrast in het verder besneeuwde decor.

Ondanks het winterweer, waarvoor vandaag in het land code oranje is afgegeven, bleef het treintje in beweging. Het rijdt rustig door de stad en trekt onderweg de aandacht van voorbijgangers. De sneeuwval zorgt ervoor dat de bekende route door en rond Groenlo er tijdelijk heel anders uitziet.

Het toeristentreintje van Marveld is al jaren een vertrouwd beeld in en rond de vestingstad en wordt gerund door vrijwilligers. In de zomer rijdt het langs vestingwerken en het buitengebied, maar ook op deze winterse dag laat het treintje zien dat het onderdeel is van het dagelijkse straatbeeld in Groenlo.

