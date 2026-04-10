BREDEVOORT — Expositie Rob Rombout toont portretten uit Bredevoortse ontmoetingen

Documentairemaker en fotograaf Rob Rombout presenteert van 24 april tot en met 3 mei 2026 een bijzondere fototentoonstelling in de Koppelkerk. De expositie ‘On the Road – in Bredevoort’ bestaat uit zestien portretten van mensen met een band met de Koppelkerk. De serie ontstond in november 2025, toen Rombout als artist in residence een week in Bredevoort verbleef. In korte tijd legde hij zestien inwoners en betrokkenen vast, ieder op een persoonlijke manier. Hij bezocht hen thuis en werkte uitsluitend met natuurlijk licht dat via één raam naar binnen viel. Dat levert intieme en ingetogen portretten op.

De foto’s vormen de basis van het boek ‘On the Road – in Bredevoort’, dat op woensdagavond 22 april wordt gepresenteerd in de Koppelkerk. De tentoonstelling sluit aan op zijn eerdere werk ‘Portraits on the Road’, waarin toevallige ontmoetingen centraal staan. Volgens Rombout ontstaan zijn beelden vaak onderweg, tijdens filmopnames of locatiebezoeken, waarbij onverwachte ontmoetingen leiden tot krachtige portretten.

De expositie is te bezoeken in de bovenzaal van de Koppelkerk, gevestigd aan de Koppelstraat in Bredevoort. De deuren zijn geopend van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage van circa vijf euro gewaardeerd.

Meer informatie is te vinden via https://www.koppelkerk.nl

