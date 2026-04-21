EIBERGEN — Drukte verwacht bij Oranjemarkt op Koningsdag in Eibergen

Op Koningsdagⓘ staat het centrum van Eibergenⓘ weer volledig in het teken van de traditionele Oranjemarkt. Op maandag 27 april kunnen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur terecht voor één van de grootste en gezelligste markten in de regio.

De markt trekt jaarlijks veel publiek en telt dit jaar meer dan driehonderd deelnemers. Rond de Oude Mattheüskerk richten ruim dertig kinderen hun kleedjesmarkt in. Het aanbod is breed: van tweedehands huisraad en boeken tot sieraden, speelgoed en etenswaren. Zowel particulieren als verenigingen, hobbyisten en bedrijven zorgen samen voor een levendige en gemoedelijke sfeer.

Ook op en rond het water is er van alles te beleven. Bezoekers kunnen meevaren met de Berkelzomp via Berkelzomp De Snippeⓘ . Informatie over vaartijden is verkrijgbaar bij het toeristisch informatiepunt TIP Eibergenⓘ aan de Grotestraat.

De Oranjemarkt is al jaren een begrip in de regio en vormt een belangrijk onderdeel van de viering van Koningsdag in Eibergen. Vrijwilligers van het TIP zorgen ook dit jaar weer voor de organisatie en aankleding van het evenement.

