DOETINCHEM — Introdans brengt LARBI naar Amphion Theater

Introdans zet het werk van choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui in de spotlights met het programma LARBI. Op zaterdagavond 25 april zijn drie van zijn choreografieën te zien in het Amphion Theater. Het programma is een ode aan veerkracht en laat de kenmerkende stijl van Cherkaoui zien: poëtisch, muzikaal en intens menselijk. De avond bestaat uit de balletten Fall en In Memoriam en het nieuwe duet Residence.

In Residence staat de relatie tussen mensen centraal. Hoe deel je ruimte en hoe bouw je samen een veilige plek? Het duet laat zien hoe vertrouwen en aanpassing een rol spelen in menselijke verbinding. Dit intieme stuk wordt omlijst door grotere producties. Fall is een dynamisch werk met lichte duetten en groepsstukken, op muziek van Arvo Pärt. In Memoriam vormt een eerbetoon aan de voorouders van de choreograaf en gaat over verlies en herinnering.

De voorstelling vindt plaats op zaterdag 25 april in Doetinchem. Meer informatie en tickets zijn te vinden via amphion.nl/theater.

