GROENLO — Extra waterpunten en parasols bij Grolse Kermis vanwege hitte

Tijdens de Grolse Kermis van 14 tot 17 augustus worden extra waterpunten en parasols geplaatst vanwege de hoge temperaturen die worden verwacht.

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Tijdens de Grolse Kermis, die van vrijdag 14 tot en met maandag 17 augustus plaatsvindt, worden extra maatregelen genomen om bezoekers te beschermen tegen de hoge temperaturen die worden verwacht. Op het kermisterrein komen extra waterpunten en meer parasols te staan.

Vooral op de openingsdag kan het erg warm worden. Weersvoorspellingen geven aan dat de temperatuur in vrijdag kan oplopen tot ongeveer 35 graden, met sommige verwachtingen die zelfs 37 graden aangeven. Zaterdag blijft het warm met temperaturen rond de 28 tot 29 graden. Voor zondag en maandag worden temperaturen van ongeveer 24 tot 25 graden verwacht, al kunnen deze voorspellingen nog wijzigen.

De extra waterpunten moeten ervoor zorgen dat bezoekers voldoende kunnen drinken tijdens de warme dagen. De extra parasols bieden meer mogelijkheden om in de schaduw te verblijven en zo tijdelijk uit de zon te gaan. Daarnaast wordt geadviseerd om zonnebrandcrème te gebruiken.

De actuele weersverwachting voor is te bekijken op Weerplaza. Meer informatie over de Grolse Kermis is beschikbaar op de officiële website van de kermis.

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