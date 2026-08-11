ROZENDAEL — Vossenjacht voor kinderen in park Rosendael tijdens zomervakantie

Kinderen kunnen op 20 augustus in park Rosendael deelnemen aan een vossenjacht waarbij ze het kasteel en zijn bewoners ontdekken.

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Op donderdag 20 augustus kunnen kinderen samen met hun begeleiders deelnemen aan een vossenjacht in park Rosendael. Tijdens deze speurtocht door het historische park zoeken zij naar de bewoners en het personeel van het kasteel.

Deelnemers proberen onder andere de hofdame en de tuinman te vinden en verzamelen aanwijzingen om een geheime code te kraken. Zo leren kinderen spelenderwijs meer over het leven op en rond kasteel Rosendael.

De vossenjacht is bedoeld voor kinderen tot en met 18 jaar, die onder begeleiding van volwassenen deelnemen. De activiteit duurt van 13.00 tot 16.00 uur.

De entreeprijs bedraagt € 8,00 voor kinderen en € 8,50 voor volwassenen. Museumkaarthouders, VriendenLoterij VIP-KAART-houders en donateurs van betalen € 3,00 voor kinderen en hebben gratis toegang voor volwassenen, op vertoon van de pas.

Reserveren is verplicht en kan via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.

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