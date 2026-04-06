LICHTENVOORDE — Gedichtenwedstrijd rond vrijheid en geschiedenis in Oost-Achterhoek

De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert samen met de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde een gedichtenwedstrijd rond het thema ‘De geschiedenis begrijpen’. De wedstrijd sluit aan bij de landelijke herdenkingen op 4 en 5 mei en nodigt deelnemers uit om stil te staan bij vrijheid en vrede. Iedereen, jong en oud, kan meedoen door een gedicht te schrijven over wat vrijheid betekent. De organisatie wil hiermee aandacht vragen voor de impact van de Tweede Wereldoorlog en de lessen die daaruit voortkomen, zoals het belang van democratie en het tegengaan van uitsluiting.

De ingezonden gedichten worden van 5 tot en met 31 mei tentoongesteld in en op de ramen van de bibliotheek in Lichtenvoorde. Eén gedicht wordt door de organisatie geselecteerd en voorgedragen tijdens het Bevrijdingsontbijt op 5 mei.

Inzenden kan tot en met 30 april via programma@oostachterhoek.nl onder vermelding van ‘Vrijheidsgedicht’. Deelname is gratis.

Meer informatie is te vinden via:

www.oostachterhoek.nl/vierdevrijheid

