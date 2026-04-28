ACHTERHOEK — Gratis webinars over grensoverschrijdend erfrecht

De GrensInfoPunten organiseren op maandag 18 mei twee gratis webinars over grensoverschrijdend erfrecht. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor inwoners van de Nederlands-Duitse grensstreekⓘ die te maken hebben met erfenissen over de grens.

Tijdens de online sessies legt notaris Branko Reumkens uit hoe het zit met bijvoorbeeld erfbelasting en nalatenschappen wanneer familieleden in Nederland en Duitsland wonen. Dat kan ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld als iemand in Duitsland woont maar een erfenis uit Nederland ontvangt, of andersom.

Het eerste webinar begint om 18.15 uur en is gericht op Duitsers die in Nederland wonen. Deze bijeenkomst is Duitstalig. Om 19.30 uur volgt een Nederlandstalige sessie voor Nederlanders die in Duitsland wonen. Na afloop is er ruimte om algemene vragen te stellen.

Aanmelden is gratis via de website van GrensInfoPunten:

https://www.grenzinfo.eu/erbschaft-DEinNL

https://www.grenzinfo.eu/erbschaft-NiederlaenderinDE

De webinars worden online gehouden via MS Teams.

