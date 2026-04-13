DOETINCHEM — Theo Maassen gastacteur in ‘De Opvolgers’ in Doetinchem

is vrijdag 1 mei te zien als gastacteur in de voorstelling De Opvolgers van De Nieuwe Ploeg. De voorstelling vindt plaats in het Amphion Theater en begint om 20.00 uur. De Nieuwe Ploeg werkt in deze productie met wisselende gastacteurs. Maassen kruipt in de rol van butler, die de familie op het podium confronteert met hun daden. Zijn bijdrage eindigt met een monoloog die hij deels zelf invult, waardoor iedere voorstelling een andere invulling krijgt.

Naast Maassen bestaat de cast uit onder anderen Titus Tiel Groenestege, Viggo Waas, Vincent Croiset, Maartje van de Wetering en Birgit Schuurman.

De voorstelling draait om familieverhoudingen, vertrouwen en opvolging, met een mix van cabaret en toneel zoals De Ploeg eerder bekend maakte. Met het naderen van het pensioen van enkele spelers komen nieuwe thema’s centraal te staan: wie neemt het over en wie is te vertrouwen?

