GELDERLAND — Gelderland doet mee aan Jantje Beton Buitenspeeldag

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In worden woensdag 10 juni 37 activiteiten gehouden tijdens de . De stichting wil kinderen stimuleren om vaker buiten te spelen en elkaar weer op te zoeken in de buurt.

Onder het motto ‘Geef die bel ’n lel’ roept kinderen en ouders op om vaker bij buurtkinderen aan te bellen om samen buiten te spelen. Volgens de stichting spelen 400.000 Nederlandse kinderen bijna nooit buiten. Een belangrijke reden is dat kinderen niemand hebben om mee te spelen of het spannend vinden om bij anderen aan te bellen.

In zijn uiteenlopende activiteiten, zoals spelmiddagen, sportactiviteiten, springkussens, midgetgolf, modderestafettes en natuuractiviteiten. Onder meer in Otterlo, Nijmegen, Ede en Vaassen staan activiteiten op het programma.

Jantje Beton hoopt dat de kinderen helpt om nieuwe speelmaatjes in de buurt te vinden. Ook zijn er posters en stickers beschikbaar waarmee gezinnen kunnen laten zien dat er een kind woont dat graag buiten wil spelen.

Alle activiteiten, locaties en tijden staan op de website van de Buitenspeeldag.

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