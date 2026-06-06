GROENLO — Muziekliefhebbers vinden hun weg naar vierde muziekmarkt

De Mattelier stond zaterdag vol met muziekinstrumenten, apparatuur en bezoekers tijdens de vierde editie van de muziekmarkt in Groenlo. - Foto: Streekgids

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In in vond zaterdag de vierde editie van de muziekmarkt plaats. Vele bezoekers kwamen naar de Mattelierstraat om tussen gitaren, banjo’s, drums, versterkers en andere muziekapparatuur rond te kijken, te kopen of ervaringen uit te wisselen.

De ruime zaal van was gevuld met stands vol instrumenten en accessoires. Vooral gitaren waren ruim vertegenwoordigd. Bezoekers namen de tijd om instrumenten te bekijken, prijzen te vergelijken en met standhouders in gesprek te gaan. De sfeer was ontspannen en gemoedelijk, waarbij zowel ervaren muzikanten als geïnteresseerde beginners hun weg wisten te vinden naar de markt. Opvallend was dat ook jonge bezoekers interesse toonden in de aangeboden instrumenten. Naast de handel in muziekapparatuur was er volop gelegenheid om kennis uit te wisselen over muziek, instrumentonderhoud en speeltechnieken.

De muziekmarkt werd georganiseerd voor liefhebbers van alles wat met muziek maken te maken heeft. Met een gevarieerd aanbod van zowel nieuwe als gebruikte instrumenten bood de markt voor ieder wat wils. Volgens de organisatie blijft de belangstelling voor het evenement groeien en heeft de muziekmarkt inmiddels een vaste plek gekregen op de agenda van veel muzikanten uit de regio.

De vierde editie vond plaats van 10.00 tot 16.00 uur en trok gedurende de dag een gestage stroom bezoekers naar De Mattelier.

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Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: André van avesaat

