LICHTENVOORDE — Gemeente onderzoekt bodemvervuiling op voormalig Vitelco-terrein verder

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De maakt de resultaten van een bodemonderzoek op het Hulshof Herwalt-terrein, het voormalige terrein van Leather, openbaar. Uit het onderzoek blijkt dat delen van de bodem en het grondwater verontreinigd zijn. Daarom start de gemeente deze maand met aanvullend onderzoek.

De gemeente kocht het terrein met het oog op toekomstige woningbouw. Nadat de bedrijfsactiviteiten waren beëindigd en het terrein toegankelijk werd, kon voor het eerst een volledig onderzoek worden uitgevoerd.

Daaruit blijkt dat op verschillende plekken verontreinigingen zijn aangetroffen met onder meer chroom, PAK, minerale olie en PFAS. Vooral de aanwezigheid van PFAS in bodem en grondwater vraagt om nader onderzoek. Ook zijn lokaal verhoogde chroomwaarden gevonden in de tuin van appartementengebouw De Veldmaten.

Volgens de gemeente zijn er aanwijzingen dat PFAS zich mogelijk buiten het voormalige fabrieksterrein heeft verspreid. Hoe groot het gebied precies is en welke gevolgen dit heeft voor de omgeving, moet uit aanvullend onderzoek blijken. Dat onderzoek richt zich onder meer op de verspreiding van PFAS, grondwaterstromen en mogelijke risico’s voor de omgeving. De verwachting is dat het onderzoek acht tot tien weken duurt.

Wethouder Hoenderboom zegt dat de gemeente open wil zijn over de uitkomsten. “We begrijpen dat deze resultaten zorgen en vragen oproepen. Tegelijkertijd hebben ook wij nog niet op alle vragen een antwoord.”

De GGD Noord- en Oost- onderzoekt welke gevolgen de situatie mogelijk heeft voor de gezondheid. Omdat daarover nog onvoldoende duidelijkheid bestaat, adviseren de Omgevingsdienst en de GGD uit voorzorg om voorlopig geen grondwater uit de directe omgeving te gebruiken voor bijvoorbeeld tuinbesproeiing of consumptie.

Omwonenden binnen een straal van ongeveer 250 meter hebben een brief ontvangen. De gemeente organiseert daarnaast spreekuren voor bewoners met vragen of zorgen. Ondanks de uitkomsten van het onderzoek blijft de gemeente het terrein zien als toekomstige woningbouwlocatie.

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