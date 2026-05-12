ACHTERHOEK — Dag van de Bouw opent op 20 juni bouwplaatsen voor publiek

Tijdens de landelijke Dag van de Bouw op zaterdag 20 juni openen bouw- en infraprojecten door heel Nederland hun hekken voor publiek. Bezoekers kunnen die dag gratis een kijkje nemen op bouwplaatsen en kennismaken met het werk achter woningbouw, wegenprojecten en verduurzaming.

De jaarlijkse open dag van de Nederlandse bouw- en infrasector laat zien hoe huizen, appartementencomplexen, wegen en technische installaties worden gebouwd. Ook zijn er projecten te bezoeken die zich richten op klimaatadaptatie en waterbeheer.

Volgens de organisatie is de Dag van de Bouw bedoeld om bezoekers kennis te laten maken met de techniek, machines en mensen achter de projecten. Op verschillende locaties zijn activiteiten voor kinderen en gezinnen.

Welke projecten in de regio deelnemen, wordt de komende weken bekendgemaakt. Op de website van de organisatie worden regelmatig nieuwe deelnemende locaties toegevoegd.

