WINTERSWIJK — Gratis bijeenkomst over hartfalen in Winterswijk tijdens Hartfalenweek

Tijdens de van 20 tot en met 26 april 2026 organiseert het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een gratis bijeenkomst over hartfalen. Inwoners uit de Oost-Achterhoek kunnen op donderdag 23 april terecht voor informatie, een quiz en ervaringsverhalen van patiënten. De activiteiten vinden plaats in het ziekenhuis in Winterswijk en zijn bedoeld om meer bekendheid te geven aan hartfalen en de signalen ervan. Volgens initiatiefnemers Adelheid Kolkman en Marianne de Boer, verpleegkundig specialisten Cardiologie, herkennen veel mensen de klachten niet op tijd. Daardoor komen patiënten vaak pas laat in behandeling, terwijl vroege signalering juist belangrijk is om verergering te voorkomen.

Bezoekers kunnen tussen 13.30 en 17.00 uur een informatiestand bezoeken in de centrale hal van het ziekenhuis. Daarnaast is er van 14.30 tot 15.15 uur een gratis bijeenkomst voor inwoners uit onder meer Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over hartfalen en vertellen twee patiënten over de impact van de ziekte op hun dagelijks leven.

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart minder goed pompt, waardoor organen en spieren onvoldoende bloed en voedingsstoffen krijgen. Klachten zijn onder meer kortademigheid, vermoeidheid en vochtophoping in benen en enkels. In Nederland hebben ruim 250.000 mensen de diagnose, terwijl naar schatting een vergelijkbaar aantal nog niet weet dat ze de aandoening hebben.

