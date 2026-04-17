VARSSEVELD — Lezing over 200 jaar toerisme in Nederland in Varsseveld

Historicus geeft op woensdag 22 april een lezing over de ontwikkeling van toerisme in Nederland. De bijeenkomst wordt georganiseerd door en vindt plaats in Het Witte Kerkje. De aanvang is om 19.45 uur en de toegang is gratis.

Tijdens de lezing neemt Buiter bezoekers mee in 200 jaar reisgeschiedenis. Hij vertelt hoe Nederland zich ontwikkelde van een land met slechts enkele reizigers tot een populaire toeristische bestemming.

Als voorbeeld haalt hij de voettocht uit 1823 aan van schrijver Jacob van Lennep, die samen met Dirk van Hogendorp onder meer Varsseveld, Doetinchem en Zutphen bezocht. In die tijd was reizen nog beperkt en vaak kleinschalig.

Pas later zorgden ontwikkelingen als de trein, fiets en auto voor een groei van het toerisme. Ook veranderde de manier van overnachten: van herbergen en familiebezoek naar campings, pensions en vakantieparken.

In de twintigste eeuw groeiden gebieden als de Veluwe en de Achterhoek uit tot geliefde bestemmingen voor recreanten.

