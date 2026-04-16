LOCHEM — Gudulakerk zoekt nieuwe klokkenluiders voor eeuwenoud ambacht

De ↗in Lochem is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen bij het luiden van de kerkklokken. Het zogeheten Gilde van Beiermeesters luidt de klokken maandelijks met de hand op de laatste zondag van de maand.

Het luiden duurt ongeveer een kwartier, van 18.45 tot 18.57 uur. Aansluitend begint om 19.00 uur in de kerk een muziekvesper, die vrij toegankelijk is voor bezoekers. In de zomer- en kerstvakantie wordt er niet geluid.

Iedereen vanaf ongeveer 12 jaar kan meedoen. Er is geen ervaring nodig: het luiden gebeurt in tweetallen en is volgens de organisatie eenvoudig te leren. Vrijwilligers klimmen via zo’n honderd traptreden naar de luidzolder, waar met touwen de klokken in beweging worden gebracht. Als de klokken eenmaal draaien, is het vooral een kwestie van het ritme vasthouden. Gehoorbescherming is aanwezig.

Volgens het gilde is het werk niet alleen praktisch, maar ook een manier om een oud ambacht levend te houden. In meerdere Nederlandse steden bestaan vergelijkbare luidersgilden, die soms ook gezamenlijk landelijke acties organiseren.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend komen kijken op de luidzolder. Dat kan onder meer op 26 april, 31 mei en 28 juni vanaf 18.40 uur in de toren van de kerk. Aanmelden kan via dinantpostma@gmail.com.

