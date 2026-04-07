OOST-ACHTERHOEK — Gratis webinar over mediaopvoeding tijdens Media Ukkie Dagen

Tijdens de Media Ukkie Dagen organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek op donderdag 16 april een gratis online webinar over mediaopvoeding. Het webinar is bedoeld voor (groot)ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar en vindt plaats van 20.00 tot 21.00 uur. Het thema van de Media Ukkie Dagen is dit jaar ‘Kleuren, kijken, kletsen’. In het webinar krijgen deelnemers praktische tips over hoe zij jonge kinderen op een bewuste manier met media kunnen laten omgaan. Vragen zoals hoeveel schermtijd passend is en welke apps of filmpjes geschikt zijn, komen daarbij aan bod.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Mediasmarties. Er wordt onder meer aandacht besteed aan het samenstellen van een gezond ‘mediamenu’, met voldoende afwisseling tussen schermgebruik, bewegen en samen spelen. Deelnemers kunnen tijdens het webinar vragen stellen via een chat.

Na aanmelding ontvangen deelnemers een link om het webinar online te volgen. Deelname is gratis.

Meer informatie en aanmelden via: www.oostachterhoek.nl/mediaopvoeding

