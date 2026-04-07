DOETINCHEM — Tweede voorronde Amphion Open brengt nieuw talent naar Doetinchem

103 keer bekeken

In het Amphion Theater vindt op donderdag 16 april de tweede voorronde plaats van Amphion Open 2026. Tijdens deze avond laten vijf acts hun muzikale talent zien aan publiek en jury.

Op het podium staan vier soloartiesten en één band. Violist en songwriter Eddie Solomon brengt een combinatie van zang, gitaar en viool. Fien Snelting speelt eigen nummers en Achterhoekse bewerkingen van bekende popsongs. Ook de 16-jarige Hieke treedt op met zelfgeschreven liedjes. De Arnhemse band Looking for Nelson zorgt voor een soulvol geluid, terwijl Lil Pracha eigen tracks brengt met ondersteuning van een DJ-set.

Aan het einde van de avond kiest de jury één of meerdere acts voor een plek in de finale. Daarnaast kan ook het publiek invloed uitoefenen: na afloop verschijnen de optredens op social media en bepaalt het aantal likes welke act alsnog een finaleplek verdient.

De voorronde begint om 20.00 uur in het Amphion Theater aan de Hofstraat in Doetinchem.

Meer informatie en tickets via: amphion.nl/theater

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in