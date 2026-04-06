LICHTENVOORDE — Tegenlicht Meet-Up over digitale detox in Lichtenvoorde

In de Bibliotheek Lichtenvoorde vindt op vrijdag 17 april een VPRO Tegenlicht Meet-Up plaats met als thema Digitale Detox. Van 19.30 tot 21.30 uur gaan bezoekers in gesprek over de invloed van technologie en de macht van Big Tech in het dagelijks leven. De avond staat in het teken van bewust omgaan met digitale middelen. Aan de hand van een recente uitzending van VPRO Tegenlicht wordt besproken hoe technologie onze samenleving verandert en welke rol gebruikers daar zelf in spelen. Niet alleen regels en beleid komen aan bod, maar juist ook de vraag hoe mensen hun eigen digitale gedrag kunnen aanpassen.

Tijdens de Meet-Up schuiven ook deskundigen aan en is er ruimte voor vragen en discussie. Bezoekers worden uitgenodigd om actief mee te praten over onderwerpen als kunstmatige intelligentie, superchips en de invloed van grote technologiebedrijven.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in technologie en de impact daarvan op de samenleving. Aanmelden wordt wel aangeraden.

Meer informatie en aanmelden via:

www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

