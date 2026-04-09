GROENLO — Speelveld maakt plaats voor woningen aan Garstenveld

Het speelveld aan de Garstenveld in Groenlo verdwijnt mogelijk om plaats te maken voor woningbouw. De gemeente Oost Gelre wil op deze plek, tussen nummer 6 en 8 in de wijk Hartreize, twee nieuwe woningen realiseren. Het college nam op 17 maart 2026 een principebesluit om hiermee verder te gaan.

Het terrein heeft al jaren een tijdelijke functie. Oorspronkelijk hoorde het bij een boerderij aan de Lichtenvoordseweg en werd het in de jaren ’90 niet meegenomen in de wijkontwikkeling. Sinds 2004 werd het gebruikt als speelveld, maar de laatste jaren vooral als parkeerplek.

Na overleg met bewoners en een klankbordgroep is gekozen voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning, passend in het bestaande straatbeeld. Tegelijk wil de gemeente de omgeving verbeteren. De opbrengst van de verkoop van de kavels wordt gebruikt voor herinrichting van de openbare ruimte, met extra groen, behoud van bomen en drie extra parkeerplaatsen. Deze worden waterdoorlatend aangelegd om wateroverlast te beperken.

Met het plan vervalt ook de overeenkomst met de buurtvereniging over het gebruik van het veld als speelplek. De gemeente kan deze overeenkomst opzeggen met een termijn van twee maanden.

Als het plan definitief wordt uitgewerkt, starten de benodigde onderzoeken en procedures voor de bouw.

