GROENLO — Flavium brengt eerbetoon aan Fleetwood Mac in Taste

De legendarische bluesband Flavium staat zondagmiddag 12 april op het podium van rockcafé Taste in Groenlo met de show Flavium plays Peter Green’s Fleetwood Mac. Het concert begint om 16.00 uur, de deuren openen een uur eerder. De belangstelling is groot: het optreden is bijna uitverkocht.

Flavium, opgericht in 1969, groeide uit tot een gevestigde naam in de nationale en internationale blueswereld. De band speelde op grote festivals en deelde het podium met artiesten als B.B. King en Rory Gallagher. Met nummers als “Nightlife” en “Nobody Knows You When You’re Down and Out” bouwde de groep een stevige reputatie op. In 2015 werd Flavium opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame.

Tijdens het optreden in Groenlo staat het werk van Peter Green centraal, de oprichter van Fleetwood Mac. Zijn composities, zoals Oh Well en Albatross, drukten in de jaren zestig en zeventig een blijvende stempel op de muziekgeschiedenis. Flavium brengt deze nummers in eigen arrangementen, met respect voor het origineel.

De band bestaat uit Bert Vrieling (zang), Erwin van Ligten (gitaar), Frank Montis (Hammondorgel), Bouke van Olst (drums) en Eric Bagchus (bas). Kaarten zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar via de website van Taste of via TicketSwap.

