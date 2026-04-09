DOETINCHEM — Amphion Kunstschool start nieuwe cursus 3D-printen

Amphion Kunstschool start op maandag 11 mei met een nieuwe introductiecursus 3D-printen. Vanwege het eerdere succes van deze lessen krijgen deelnemers opnieuw de kans om in zes avonden de basis van deze techniek te leren. De lessen vinden deze keer plaats op een nieuwe locatie: de Amphion Muziekschool aan de Bizetlaan 1.

Tijdens de cursus leren cursisten hoe zij 3D-modellen ontwerpen en bewerken met speciale software. Ervaren instructeurs geven uitleg over verschillende soorten printers, materialen en printtechnieken. De deelnemers gaan ook praktisch aan de slag met de apparatuur van het 3D Café. Na elke les ontvangen zij een verslag met extra informatie om de kennis thuis verder te verdiepen.

Het doel van de cursus is dat deelnemers na afloop zelfstandig een eenvoudige 3D-print kunnen maken. Wie de smaak te pakken heeft, kan na de cursus terecht bij het 3D Printcafé. Deze bijeenkomsten vinden elke woensdagavond vanaf 20.00 uur plaats in het Amphion Filmhuis. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmeldingen terecht op de website van Amphion.

