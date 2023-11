HCW B1-HV Grol B1

GROENLO / WINTERSWIJK – Zondag stond de vijfde handbalwedstrijd op het programma van de B1, uit tegen HCW in Winterswijk. Voor hen een nieuwe tegenstander. HCW stond op plaats 7 en HV Grol op plaats 3. Vooraf zijn er duidelijke afspraken gemaakt om de verdediging goed op orde te hebben en proberen gaten in de aanval te trekken.

De meiden hadden eerst wat opstartproblemen en al gauw liepen ze tegen een 5-2 achterstand op. In de rust stonden ze op een 9-6 achterstand. Tijdens de rust werden even de puntjes op de i gezet. Dit was in de tweede helft te zien. HV Grol begon meer te scoren en kwam gelijk te staan.

De strijd werd pittig toen de ploeg uit Groenlo twee keer gelijktijdig een tijdstraf van twee minuten kreeg en met nog maar 4 veldspeelsters kwam te staan. Ondanks dat werd er toch gescoord. De motivatie om te winnen werd groter, de meiden werden feller en sneller. Door de snelheid werden er toch weer kleine foutjes gemaakt. In de laatste minuut kwamen ze op voorsprong. Helaas had Winterswijk hier een antwoord op en is de wedstrijd uiteindelijk geëindigd in een gelijkspel 15-15.

Zondag 19 november om 10.30 uur speelt de B1 een thuiswedstrijd tegen Huissen B2. Publiek jullie zijn van harte welkom!