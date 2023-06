Nieuwe ontdekking werpt licht op tweede schans nabij Groenlo uit 1627

GROENLO – Een opmerkelijke ontdekking heeft geleid tot het vinden van het laatste verdedigingswerk dat ontbrak in de geschiedenis van Groenlo. Jan Willem ten Beitel (36) uit Rietmolen ontdekte per toeval de contouren van de Friese Schans in een veld langs de Vredenseweg terwijl hij satellietfoto’s aan het bekijken was.

De recente ontdekking van de Friese schans uit 1627 blijkt slechts het begin te zijn van een opmerkelijke onthulling. Bij nader onderzoek is een tweede schans te zien. Deze bevindt zich aan de Boerijendijk, ten zuidwesten van de Friese schans. Hoewel Jan Willem van Beitel de schans heeft opgemerkt, blijkt dat Roeland Emaus van de Saxion Hogeschool Deventer deze schans al in 2021 heeft ontdekt tijdens onderzoek met behulp van infrarood satellietopnames.

Eerder konden onderzoekers de exacte locatie van deze schans niet vaststellen. Het leek voor de hand te liggen dat dit de Friese schans was, maar op basis van beschrijvingen en kaartmateriaal werd aangenomen dat deze schans zich daadwerkelijk aan de Vredenseweg bevond.

De ontdekking van deze tweede schans werpt nieuwe vragen op over de verdedigingswerken rondom Groenlo tijdens de belegering van 1627. Het vermoeden bestaat dat deze schans mogelijk tot een andere linie, die van 1595, 1597 of 1606, behoort of een aanvullende functie had. Verdere analyse en onderzoek zullen nodig zijn om de rol en betekenis van deze tweede schans te bepalen.

De Slag om Grolle, waarbij Groenlo heroverd werd door de Nederlanders, wordt elke twee jaar herdacht in de stad. In 2027 zal het 400-jarig jubileum van de belegering gevierd worden. Daarnaast staat binnenkort de opening van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo gepland, waarin veel aandacht wordt besteed aan de strijd van 1627. De ontdekking zal ongetwijfeld een belangrijke toevoeging zijn aan het museum en het begrip van deze historische gebeurtenis vergroten.

