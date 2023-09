Opnieuw megavangsten aan de Stadsgracht

GROENLO – De vangsten in de stadsgracht in Groenlo kennen geen grenzen deze editie van de Grachtencompetitie. In de eerste vijf wedstrijden van dit jaar zijn al negen keer 100 of meer vissen gevangen. Vóór de 6e wedstrijd van zondag 17 september was de vraag of er wederom vangsten van 100 of meer bij zouden komen.

Helaas waren er voor deze wedstrijd van 17 september veel afmeldingen. Maar ‘s morgens vroeg bij de loting op de parkeerplaats van de Jumbo waren 10 vissers aanwezig, waaronder nog vele kanshebbers.

Door de vele afmeldingen vanwege uiteenlopende redenen kon de wedstrijdcommissie twee vakken uitzetten: het vak Houtwal / Kanonswal en het vak Maliebaan/ Eibergseweg. In beide vakken waren de beste stekken uitgezet.

Regen

De deelnemers moesten hun stek opbouwen in de regen, maar koud was het niet. Om 8.00 uur klonk het beginsignaal en al snel werden de eerste vissen gevangen. Rond 9.30 uur werd het droog en kon de visparaplu ingeklapt worden.

De kanshebbers op het kampioenschap waren verdeeld over de vakken. Bas te Woerd, Leo te Koppel en Dinja Oosterholt zaten in het vak Maliebaan / Eibergseweg. Terwijl Joop Ottink, Frans Oosterholt en Leo Helmers in het vak Houtwal / Kanonswal zaten. Deze wedstrijd zou daarom cruciaal zijn voor het kampioenschap. Maar zoals altijd kan er iemand onverwachts goed presteren.

Maliebaan/ Eibergseweg

In het vak Maliebaan / Eibergseweg worden dit jaar de meeste vissen gevangen. Bas te Woerd had tot de vorige wedstrijd het record met 138 vissen in één wedstrijd. Deze wedstrijd werd dat record echter verbroken door Dinja Oosterholt, die maar liefst 141 vissen ving. In totaal werden er in dit vak door vijf mensen samen 559 vissen gevangen. Uiteindelijk won Leo te Koppel het vak met 137 vissen die samen 3.245 gram wogen. Hij had ook twee brasems gevangen. Paul Overkemping had nog een vis aan de lijn, maar deze ontsnapte. Dinja Oosterholt werd tweede in dit vak met 141 vissen die samen 1.905 gram wogen. Zij had daarmee het hoogste aantal vissen van deze competitie.

Houtwal / Kanonswal

In het vak Houtwal / Kanonswal was het een heel ander verhaal. Aan het begin van de wedstrijd was er al actie op plek vier waar Frans Oosterholt een grote roofvis aan de haak had. In dit vak viste ook de virtueel koploper Joop Ottink. Hoewel er in dit vak minder vissen werden gevangen dan in het vak Maliebaan / Eibergseweg, waren de aantallen nog steeds indrukwekkend. Erik Mentink won dit vak met 44 vissen die in totaal 2.630 gram wogen. Frans Oosterholt werd tweede met 66 vissen en 1.530 gram. Doordat Erik dit vak won, is de kampioen nog niet bekend. Het klassement is daardoor dichter bij elkaar gekomen, waardoor de laatste wedstrijd op 15 oktober bijzonder spannend belooft te worden met zeven kanshebbers.

Tijdens deze wedstrijd hebben drie deelnemers 100 of meer vissen gevangen, wat het totaal voor deze competitie op 12 personen brengt. De Grolse stadsgracht laat met deze aantallen zien waarom het zo’n populair viswater is.

De volledige uitslag van de 6e wedstrijd van 17 september is te vinden op www.visseningroenlo.nl.

Dit bericht vervalt op woensdag 4 oktober 2023. Daarna is het bericht op te zoeken in ons Archief.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail