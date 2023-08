Volle bak tijdens de 41e editie van de Open Groenlose om het Grolse kanon.

GROENLO – Al 41 jaar wordt op de 1e zaterdag van Augustus de wedstrijd gevist om het Grolse kanon. Zo ook op zaterdag 5 augustus 2023 met ditmaal maar liefst 50 deelnemers die uit het hele land naar Groenlo waren afgereisd om een gooi te doen naar de fel begeerde titel. Aan deze wedstrijd kunnen op dit moment 52 deelnemers mee doen. Dan is het maximum en dan is 50 deelnemers een geweldig mooi aantal. ‘Nergens in de regio zie je een zo goed georganiseerde en viswedstrijd met zo veel deelnemers’. Dit compliment kwam al van een van de vissers die al jaren mee doet.

Loting

Om 6.15 uur ging de deur open van De Mattelier alwaar de loting werd gehouden. De deelnemers kregen eerst een kop koffie aangeboden van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV). Dit werd zeer op prijs gesteld. Na het welkomstwoord en briefing door voorzitter Erik Mentink kon er geloot worden. Dit had een vlot verloop en kon iedereen naar zijn gelote plek om de visplek op te bouwen. Gelukkig was het droog deze gehele wedstrijd.

De wedstrijd

Exact om 8.45 uur klonk het beginsignaal en al snel werden her en der de eerste vissen gevangen. Ook in het nieuwe visvak (Kanonswal/ Canisiushof). Voor dit vak was o.a. gekozen vanwege het hoge water en de zeer slechte beschoeiing nabij het hertenkamp. In een enkel vak was de vangst wat minder maar in de meeste vakken werden grote vangsten geregistreerd. Ook diverse brasems werden gevangen. Om 12.45 uur klonk het eindsignaal en kon de balans worden opgemaakt. Doordat er vier vakken waren, had elk vak een vakwinnaar met 1 punt. Dit waren Ruud Pasman (Kloostertuin/ Dkn Hooymansingel), Christian Surquin (Maliebaan), Frans Oosterholt (Kanonswal / Canisiushof) en Theo Welgraven (Geitenkamp / Halve Maan).

Puntentelling

Deze heren hadden allemaal hun vak gewonnen en nu werd er gekeken naar het aantal punten op aantal en op gewicht. Dan bleek Ruud Pasman de uiteindelijke winnaar met 121 vissen die 1.924 gram wogen. Op de voet gevolgd door Christian Surquin met 128 vissen en 2.860 gram. Hij kwam in zijn vak(Maliebaan) 3 vissen tekort voor de eindoverwinning. Derde werd Grollenaar Frans Oosterholt met 57 vissen die maar liefst samen 10.620 gram wogen. Vierde werd Theo Welgraven, hij ving 49 vissen met een gewicht van 1.960 gram.

Er waren ook prijzen voor degene die de meeste aantal vissen ving. Dit was Joop Janssen. Hij ving er maar liefst 148. De prijs voor het hoogste gewicht was voor Frans Oosterholt met 10.620 gram vis waaronder 7 brasems. In totaal werden er door alle deelnemers 2.465 vissen gevangen die samen 82 kilo en 818 gram wogen. Megavangsten dus.

Dankwoord

Na afloop bedankte voorzitter Erik Mentink alle deelnemers voor hun komst naar Groenlo. Alle deelnemers kregen een prachtige pen uitgereikt vanwege het 85-jarig jubileum van de GHV. Een geste die zeer op prijs werd gesteld. Ook kon de GHV vele complimenten in ontvangst nemen voor de goede ontvangst in de Mattelier en de perfecte organisatie.

Tot slot willen we alle vrijwilligers bedanken van de GHV en de Mattelier die deze 41e editie van de Open Grolse om het Grolse kanon tot een groot succes hebben gemaakt.

De volledige uitslag is te vinden op www.visseningroenlo.nl