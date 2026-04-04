GROENLO — Grol 3 bereikt halve finale na bekerzege op SVHA

Grol 3 heeft zaterdag 4 april de halve finale van het bekertoernooi bereikt. Op het eigen hoofdveld werd SVHA 3 uit Herveld na een enerverende wedstrijd met 4-2 verslagen.

Onder zonnige omstandigheden begon Grol sterk aan de kwartfinale. De thuisploeg zette SVHA direct onder druk en vond met hoog tempo regelmatig de ruimte achter de verdediging. Dat leverde al snel resultaat op. Na acht minuten kopte Mathijs een vrije trap van Ronald binnen: 1-0. Niet veel later verdubbelde Grol de voorsprong via Khalid, die een voorzet van opnieuw Mathijs afrondde: 2-0.

Toch kwam SVHA terug in de wedstrijd. Door slordig spel en onnodig balverlies aan Grol-zijde profiteerden de bezoekers. In de 28ste minuut viel de aansluitingstreffer en kort daarna zelfs de gelijkmaker via een afstandsschot: 2-2.

Vlak voor rust herpakte Grol zich. Na goed voorbereidend werk van Jorn scoorde Khalid zijn tweede van de middag en bracht hij de stand op 3-2.

Na de pauze werd het spel rommeliger en meer in evenwicht. Grote kansen bleven lang uit, terwijl de vermoeidheid zichtbaar toenam. Met nog twintig minuten te spelen ontsnapte de doelman van SVHA aan rood na hands buiten het strafschopgebied; het bleef bij een gele kaart.

In de slotfase kreeg SVHA nog een grote kans uit een vrije trap, maar het schot ging over. Direct daarna besliste Grol de wedstrijd. Doelman Jorrin hervatte snel, waarna Khalid en Mathijs elkaar vonden en Mathijs de bal in het lege doel schoof: 4-2.

Met deze overwinning plaatst Grol 3 zich voor de halve finale van het bekertoernooi. Een sterke prestatie van de ploeg, die daarmee een stap dichter bij de beker komt.