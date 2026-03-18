De wereldberoemde Japanse taiko-groep YAMATO staat op woensdag 8 april op het podium van Amphion in Doetinchem met de nieuwe voorstelling Hito no Chikara – De kracht van de mens. De voorstelling maakt deel uit van een Nederlandse tournee van 20 maart tot en met 3 mei 2026.

Tijdens de show staat de kracht van de mens centraal, met een opvallend actueel thema: kunstmatige intelligentie. De groep onderzoekt in hun voorstelling of machines ooit de emotie en intensiteit van livemuziek kunnen evenaren. Volgens YAMATO blijft de menselijke energie daarbij onmisbaar.

Op het podium staan meer dan 40 Japanse taiko-drums, waaronder een imposante Odaiko van 400 jaar oud en 500 kilo zwaar. Met krachtige ritmes, choreografie en visuele effecten brengt de groep een fysieke en meeslepende ervaring waarin muziek en beweging samenkomen.

YAMATO bestaat sinds 1993 en gaf inmiddels meer dan 4800 optredens in 55 landen. De groep staat bekend om hun energieke shows waarin muziek, dans, licht en kostuums volledig in eigen beheer worden ontwikkeld.

De voorstelling begint op 8 april om 20.00 uur in Amphion aan de Hofstraat in Doetinchem. Tickets en meer informatie zijn te vinden via https://www.amphion.nl.

Met deze voorstelling brengt YAMATO opnieuw een internationale topact naar de Achterhoek, waarbij publiek wordt meegenomen in een krachtige mix van ritme, emotie en spektakel.

