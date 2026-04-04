RIJSSEN — Grol JO13-2 pakt koppositie na spannende winst op sv Rijssen

Grol JO13-2 heeft zaterdag 4 april een knappe overwinning geboekt op directe concurrent sv Rijssen. In een gelijkopgaande en spannende wedstrijd trokken de Grollenaren uiteindelijk met 2-3 aan het langste eind, waarmee zij de koppositie veroveren.

Grol reisde af naar Rijssen voor het duel met de nummer drie van de ranglijst. Na een trainingsweek waarin extra aandacht werd besteed aan verschillende spelelementen, liet het team zien stappen te hebben gezet.

De wedstrijd begon moeizaam voor Grol. Binnen een minuut kwam sv Rijssen op voorsprong na balverlies en een snelle aanval: 1-0. Toch herpakte Grol zich snel en nam het initiatief over. Met verzorgd combinatievoetbal en goed gebruik van de ruimte werd de tegenstander onder druk gezet.

Na 19 minuten viel de verdiende gelijkmaker. Via een aanval over links bereikte Lex de bal, waarna hij Hajrullah vrij voor de keeper zette: 1-1. Niet veel later was het opnieuw Hajrullah die, na goed voorbereidend werk van Rein, met een fraai afstandsschot de 1-2 binnenschoot.

Verdedigend stond Grol sterk met onder anderen Pepijn, Mees, Sem en Tygo, terwijl doelman Oskar meerdere keren redding bracht. Toch kwam sv Rijssen vlak voor rust langszij via een corner: 2-2.

Na rust bleef het duel spannend, maar Grol wist uiteindelijk de beslissende treffer te maken en de overwinning veilig te stellen. Dankzij deze zege neemt Grol JO13-2 de koppositie over in de competitie.

Een sterke teamprestatie waarmee Grol laat zien klaar te zijn voor het slot van het seizoen.

