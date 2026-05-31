GROENLO — Grol JO11-5 kroont zich tot kampioen

Grol JO11-5 heeft zaterdag het kampioenschap in de 1e klasse veroverd. Door een overtuigende 6-2 overwinning op HSC’21 JO11-1 stelde het jeugdteam de titel veilig.

Na de winterstop maakte de ploeg de overstap van de JO10-1 naar de JO11-competitie. Ook in deze nieuwe leeftijdscategorie bleef het team indruk maken. De jongens wonnen al hun wedstrijden en hadden tegen HSC’21 genoeg aan een overwinning om het kampioenschap binnen te halen.

In de openingsfase hield HSC’21 de stand nog lange tijd op 0-0, maar Grol kreeg steeds meer grip op de wedstrijd. Met verzorgd voetbal en een groot aantal kansen nam de thuisploeg het initiatief stevig in handen. Uiteindelijk werd het overwicht omgezet in een ruime en verdiende 6-2 overwinning.

Na het laatste fluitsignaal konden spelers, trainers en supporters de titel vieren. Op het veld werd het kampioenschap uitbundig gevierd, waarna het feest zich verplaatste naar de kantine.

Veel tijd om stil te staan bij de titel is er niet. Komende zaterdag wacht alweer een bijzonder hoogtepunt voor de jonge voetballers. In Brunssum neemt Grol JO11-5 deel aan het Nederlands Kampioenschap, waar de ploeg het opneemt tegen de beste teams van Nederland in deze leeftijdscategorie.

