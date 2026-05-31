GROENLO — De wereld komt naar Groenlo: een kijkje achter de schermen van het Marveldtoernooi

152 keer bekeken

Voor veel Grollenaren hoort het inmiddels gewoon bij het begin van de zomer. Topclubs uit binnen- en buitenland die neerstrijken op sportpark Den Elshof, spelers die over lopen en wedstrijden waarbij talenten uit verschillende werelddelen tegenover elkaar staan. Toch is het allesbehalve vanzelfsprekend dat clubs als Ajax, PSV, Flamengo, , Paris Saint-Germain en Sporting Portugal hun weg vinden naar een stad als .

In het nieuwe Zondagsverhaal kijken we niet alleen naar de wedstrijden, maar vooral naar wat er achter de schermen gebeurt. Hoe verandert ieder jaar tijdelijk in een internationale ontmoetingsplaats? Waarom blijven sommige teams zelfs langer dan het toernooi duurt? En welke rol spelen de honderden vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt?

Het verhaal neemt je mee van de eerste aankomsten op tot de finale op het hoofdveld van Den Elshof. Een verhaal over voetbal, internationale ontmoetingen, vrijwilligerswerk en een evenement dat Groenlo al meer dan dertig jaar op de kaart zet.

📅 Op zondag 7 juni gratis te lezen op Streekgids.nl.

Dit keer kunnen niet alleen abonnees, maar alle bezoekers meegenieten van een bijzonder Zondagsverhaal over een evenement dat voor veel Grollenaren bijna vanzelfsprekend is geworden, terwijl het eigenlijk heel bijzonder blijft.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in