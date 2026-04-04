WINTERSWIJK — Seesing Flex opent pop-up vestiging in Theater de Storm in Winterswijk

Seesing Flex opent op donderdag 9 april een pop-up vestiging in het theatercafé van Theater de Storm. De uitbreiding komt voort uit een samenwerking waarbij Seesing Flex als zaalsponsor aan het theater is verbonden. Met de nieuwe locatie wil Seesing Flex dichter bij werkzoekenden en bedrijven in Winterswijk komen. Tot nu toe werden deze vanuit Lichtenvoorde bediend. Door de vestiging in het theater ontstaat een laagdrempelige plek midden in het culturele hart van de stad.

Volgens directeur Sander Kolkman past de nieuwe locatie bij de manier waarop de organisatie wil werken: persoonlijk en dichtbij. Ook Luuk van Geffen ziet voordelen. Hij benadrukt dat de samenwerking zorgt voor meer levendigheid in het gebouw, ook buiten voorstellingen om.

De komst van de pop-up vestiging wordt op woensdagavond 8 april feestelijk ingeluid tijdens een netwerkbijeenkomst van de Ondernemerskring Winterswijk in het theater. De officiële opening volgt een dag later.

De vestiging is voorlopig geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag in de ochtenduren. Met deze stap versterken beide organisaties hun aanwezigheid in Winterswijk en zetten zij in op meer verbinding tussen cultuur en ondernemerschap.