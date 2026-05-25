NEEDE — Maaklab in Bibliotheek Neede: zelf aan de slag met creatieve techniek

In de Bibliotheek vinden op woensdag 10 juni en zaterdag 27 juni opnieuw Maaklab-bijeenkomsten plaats. Van 16.30 tot 18.00 uur kunnen bezoekers zelfstandig werken aan creatieve en technische projecten. Tijdens het Maaklab zijn verschillende apparaten en technieken beschikbaar. Bezoekers kunnen onder meer gebruikmaken van een 3D-printer, snijplotter, borduurmachine, heatpress, elektronica-kits, een green screen en een programmeerbare Duplo-trein.

De activiteit is gratis toegankelijk, al wordt voor materiaalgebruik een vergoeding gevraagd. Betalen kan ter plaatse via iDeal. Voor het gebruik van de 3D-printer, snijplotter en borduurmachine geldt een bijdrage van €5 per project.

Het Maaklab is nadrukkelijk geen workshop. Deelnemers werken zelfstandig met handleidingen, terwijl een medewerker aanwezig is voor ondersteuning bij vragen of het gebruik van de machines. Kinderen onder de 12 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. Bezoekers mogen hun ontwerp vooraf thuis maken en eventueel een eigen laptop meenemen. Dit kan tijd besparen, vooral bij 3D-printen en borduren.

💡 Wist je dat Wist je dat bezoekers in het Maaklab in Neede zelf een ontwerp kunnen maken en dit direct kunnen laten 3D-printen of borduren?

