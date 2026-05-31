GROENLO — Grol Zaterdag 3 verovert opnieuw de beker

Grol Zaterdag 3 heeft zaterdag 30 mei opnieuw de KNVB-beker gewonnen. In de finale op neutraal terrein in Hengelo was de ploeg met 5-1 te sterk voor WVF 11 uit Zwolle. Daarmee pakt het team voor de tweede keer in drie jaar de beker.

Grol Zaterdag 3 heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een echte bekerploeg. In 2023 won het team naast het kampioenschap ook de beker door in de finale met 5-2 af te rekenen met EZC ’84. Dat duel kende een bijzonder verloop, want bij rust keek Grol nog tegen een achterstand aan en vijf minuten voor tijd stond het nog gelijk. Een sterke slotfase leverde alsnog de beker op.

Ook in 2025 bereikte de ploeg de finale. Tegen WHC 6 uit Wezep eindigde de wedstrijd na een spannende strijd in 2-2. Strafschoppen moesten toen de beslissing brengen, waarbij WHC uiteindelijk aan het langste eind trok.

Dit seizoen stond Grol Zaterdag 3 opnieuw in de eindstrijd. Na een 3-1 overwinning op Aramea 2 in de halve finale plaatste de ploeg zich voor de finale tegen WVF 11. In Hengelo liet Grol er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was. Onder toeziend oog van een groot aantal meegereisde supporters werd een overtuigende 5-1 overwinning geboekt.

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. De bekerwinst werd gevierd met spelers, staf en supporters, waarna de festiviteiten werden voortgezet in Sportcafé Den Elshof.

Met opnieuw een beker in de prijzenkast bevestigt Grol Zaterdag 3 zijn reputatie als een van de succesvolste bekerteams binnen s.v. Grol.

