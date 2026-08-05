WINTERSWIJK — Grote brand verwoest kringloopwinkel en bouwmaterialenzaak

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Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee bedrijfspanden aan het Handelscentrum in verwoest. Het gaat om kringloopwinkel Kringloop Aktief en bouwmaterialenzaak PontMeyer.

De brandweer werd rond 02.30 uur gealarmeerd. Bij aankomst stonden beide panden al volledig in brand. Omdat het vuur dreigde over te slaan naar andere bedrijven, werd opgeschaald naar GRIP 1. Brandweerkorpsen uit de regio, Twente en Duitsland hielpen bij de bestrijding. De omliggende bedrijfspanden konden worden behouden.

Vanwege de grote hoeveelheid rook werd een verstuurd. De rook trok grotendeels richting Duitsland. Er is volgens de gemeente geen asbest vrijgekomen. In een beperkt gebied kwamen wel roetdeeltjes neer. Deze kunnen met handschoenen worden opgeruimd en bij het restafval worden weggegooid.

De brand is inmiddels onder controle. De treinen rijden weer volgens de normale dienstregeling en de weekmarkt gaat door. De Europalaan en een deel van de Misterweg blijven woensdag nog afgesloten voor doorgaand verkeer. In de omgeving kan rook- en geuroverlast voorkomen.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Meer actuele informatie staat op de website van de gemeente Winterswijk en bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

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