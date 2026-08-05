ROZENDAEL — ZomerFair op landgoed Rosendael met markt en kasteelbezoek

Op 15 en 16 augustus is er een ZomerFair op landgoed Rosendael met een markt en gereduceerd kasteelbezoek.

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Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus verandert het landgoed Rosendael in een ontmoetingsplek met een zomerse markt en mogelijkheden voor een bezoek aan het kasteel en park. De ZomerFair biedt bezoekers een combinatie van natuur, cultuur en een markt met diverse producten.

Op het terrein rond kasteel Rosendael presenteren tientallen standhouders een breed aanbod, waaronder woonaccessoires, mode, sieraden, ambachtelijke etenswaren, kunst en tuinartikelen. Bezoekers kunnen er ook terecht voor hapjes en drankjes op verschillende terrassen, te midden van het historische decor.

Naast de markt is het mogelijk om tegen een gereduceerd tarief het kasteel en het park te bezoeken. Zo kan een wandeling door het park worden gecombineerd met een kijkje in het kasteel, wat het dagje uit compleet maakt.

De ZomerFair is geopend van 11.00 tot 18.00 uur. De entree voor volwassenen bedraagt 5 euro, kinderen tot en met 18 jaar hebben gratis toegang. Voor het kasteel en park geldt een toegangsprijs van 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Museumkaarthouders, donateurs van , inwoners van Rozendaal en houders van de VriendenLoterij VIP-kaart kunnen gratis naar binnen bij het tonen van hun pas.

Reserveren voor het bezoek kan via de website van .

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