BORCULO — Grote stalbrand in Borculo na uren blussen onder controle

Brandweerlieden bestrijden een brand bij een agrarische schuur. Deze afbeelding is ter illustratie en toont niet de brand aan de Heure in Borculo.

In Borculo brak in de nacht van 14 op 15 augustus een grote stalbrand uit bij een agrarisch bedrijf. Na uren blussen gaf de brandweer het sein brand meester.

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In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 augustus is rond 03.45 uur een grote brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf aan de Heure in . Het vuur ontstond in een opslag met hooi en sloeg over naar een aangrenzende stal.

De brandweer schaalde op naar het niveau ‘zeer grote brand’ vanwege de omvang van het vuur. Meerdere blusvoertuigen en een logistiek peloton werden ingezet om het vuur te bestrijden. Dankzij het snelle optreden hoefden de aanwezige dieren niet uit de stal gehaald te worden. Een dierenarts controleerde hen na afloop.

Het blussen nam enkele uren in beslag. Om alle brandhaarden te bereiken, moesten tientallen hooibalen één voor één uit de opslag worden gehaald. Buiten werden de balen uit elkaar gehaald en verder geblust. Rond 06.34 uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’. Daarna bleven hulpdiensten nog geruime tijd aanwezig voor nablussen en controles.

Bij branden in stallen met hooi bestaat het risico dat het vuur diep in de balen blijft smeulen en later opnieuw oplaait. Over de omvang van de schade is nog niets bekend.

Meer informatie over incidenten in de regio is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

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