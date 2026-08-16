GROENLO — Nieuwe fietsroute van 42,5 kilometer verbindt Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk

Een nieuwe fietsroute van 42,5 kilometer verbindt Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk via landelijke wegen en het fietsknooppuntennetwerk.

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Fietsers kunnen sinds 15 augustus een nieuwe rondrit van 42,5 kilometer fietsen die , en met elkaar verbindt. De route start en eindigt in en loopt via het landelijke gebied rond de drie plaatsen.

De lusroute maakt vooral gebruik van het bestaande fietsknooppuntennetwerk. Vertrekkend vanuit Groenlo volgen fietsers achtereenvolgens de knooppunten 01, 33, 80, 86, 37, 40, 41, 17, 12, 13, 18, 19, 21, 20, 14, 07, 03 en 02, waarna ze weer terugkeren bij knooppunt 01. De afstanden tussen de knooppunten variëren van minder dan één kilometer tot ongeveer vijf kilometer.

De route voert niet alleen door de drie plaatsen, maar vooral ook over landelijke wegen in het buitengebied. Hierdoor krijgen fietsers een afwisselende tocht langs buurtschappen, landbouwgronden en het typische Achterhoekse landschap.

De route is geschikt voor gewone fietsen en e-bikes. Op de website Fietsknoop is de route te bekijken als kaart en als lijst met knooppunten. Daarnaast is er een GPX-bestand beschikbaar, zodat de route op een fietscomputer of navigatie-app kan worden gevolgd. Wie liever zonder digitale hulpmiddelen fietst, kan de knooppunten op de route volgen.

De route staat op Fietsknoop onder de naam ‘Rondje Groenlo Lichtenvoorde Winterswijk Groenlo’ met routecode 31346436.

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