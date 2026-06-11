BOCHOLT-SPORK — Gut Heidefeld viert 10-jarig jubileum met zomers weekend vlak over de grens

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Gut Heidefeld viert op 12 en 13 juni zijn 10-jarig bestaan met een feestelijk jubileumweekend. Het historische landgoed net over de grens bij de nodigt bezoekers uit voor twee dagen vol activiteiten, een ontspannen sfeer en zomerse gezelligheid.

Het landgoed in Bocholt-Spork heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een populaire ontmoetingsplek voor ontbijt, koffie, gebak, evenementen en tuinliefhebbers. Tijdens het jubileumweekend staan families en bezoekers centraal.

Op het programma staan onder meer zeepbellenactiviteiten, creatieve doe-activiteiten voor kinderen en verschillende jubileumactiviteiten voor het hele gezin. Ook is de ijswagen van Leone uit Bocholt aanwezig voor een verkoelende traktatie. Op zaterdag kunnen kinderen zich daarnaast uitleven op een springkasteel.

Volgens de organisatie draait het weekend vooral om samen genieten van de bijzondere ambiance van het landgoed, de historische omgeving en de uitgestrekte tuinen.

Het jubileumweekend vindt plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni. De toegang is beide dagen gratis.

Meer informatie is te vinden via Gut Heidefeld|Historisch landgoed en evenementenlocatie in Bocholt-Spork.

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