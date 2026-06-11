DOETINCHEM — Introdans sluit seizoen af in Amphion Theater

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komt donderdag 18 en vrijdag 19 juni naar met de voorstelling End of Season 2026. De donderdagavond is de première van het programma, dat volledig in zwart-wit stijl wordt uitgevoerd.

Het gezelschap brengt zeven balletten van internationale choreografen. Op het programma staan onder meer Susto en het humorvolle SH-BOOM! uit 1994 van Lightfoot & Leon. Ook is er de Introdanspremière van het duet Mano a Mano van Iratxe Ansa en Igor Bacovich. De avond eindigt met In Memoriam van Sidi Larbi Cherkaoui.

End of Season is voor traditioneel een feestelijke afsluiting van het dansseizoen. Voor dansers die hun carrière beëindigen, is het bovendien een laatste kans om op het podium te schitteren. De balletten spelen met contrasten als licht en donker, yin en yang. Bezoekers worden uitgenodigd om in zwart-wit gekleed naar de voorstelling te komen.

Voorafgaand aan de première op donderdag is er een gratis randprogramma. In de kleine zaal is dan de korte voorstelling TWINSET te zien. Bezoekers moeten hiervoor wel vooraf een plek reserveren.

Meer informatie en tickets zijn te vinden via Amphion Theater.

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