GROENLO — Henk Bargeman wint 44e Open Groenlose om het Grolse Kanon

Henk Bargeman wint de 44e Open Groenlose om het Grolse Kanon met 101 gevangen vissen. Veertig vissers streden aan de stadsgracht in Groenlo.

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De 44e editie van de Open Groenlose om het Grolse Kanon is zaterdag 1 augustus gevist met veertig deelnemers aan de stadsgracht. Henk Bargeman uit ging er met de overwinning vandoor door het hoogste aantal gevangen vissen te combineren met een goed gewicht. Hij ving in totaal 101 vissen. De wedstrijd, een van de oudste viswedstrijden in de regio, trok ook dit jaar weer veel belangstelling.

De deelnemers verzamelden zich vroeg in de ochtend bij voor een briefing en loting. Er werd gevist in vier vakken langs de stadsgracht: Marhulzenweg/ , Brouwersnös/Hertenkamp, Geitenkamp/Halve Maan en Kloostertuin/Dkn. Hooijmansingel. De vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) hadden het parcours vooraf keurig klaargemaakt door de visstekken te maaien.

Om 8.45 uur klonk het startsignaal. De vissers vingen vooral brasems en opvallend veel zeelten, waaronder jonge exemplaren die wijzen op een gezonde visstand. In totaal werden 1.665 vissen gevangen met een gezamenlijk gewicht van 58 kilo en 240 gram. Peter Schoppers uit ving het zwaarste totaalgewicht met 5.510 gram.

De vier vakwinnaars waren Henk Bargeman ( ), Theo Pelgrim (Brummen), Ruud Pasman ( ) en Jan Dannenberg (Rijssen). Uiteindelijk werd Bargeman de overall winnaar door de beste combinatie van aantal en gewicht. De beste Groenlose visser was Paul Overkemping, die als dertiende eindigde.

Na afloop vond de prijsuitreiking plaats bij , waar ook de vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie met veel positieve reacties.

De volledige uitslag is te vinden op www. onder wedstrijdinfo / Open Grolse. De 45e editie staat gepland voor zaterdag 7 augustus 2024.

In de agenda staan ook andere viswedstrijden: op zondag 9 augustus is de viswedstrijd -Haaksbergen en op zondag 16 augustus is er een kermisviswedstrijd voor de jeugd, met verzamelen om 8.30 uur bij de Wilhelminabank.

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