LAREN (GLD) — Artists in residence-week bij Huis Verwolde

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organiseert van 7 tot en met 14 augustus een artists in residence-week ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan. Zes kunstenaars verblijven in het koetshuis en werken in en rond het huis, volgens de organisatie.

Bezoekers kunnen tijdens de openstelling de schilders aan het werk zien in de stijlkamers en op het landgoed. In de loop van de week ontstaat een serie schilderijen die eind september in wordt tentoongesteld. Deze presentatie maakt deel uit van de jubileumexpositie waarin ook de originele bouwtekeningen van Philip Willem Schonck uit 1776 voor het eerst worden getoond, aldus de organisatie.

Deelnemende kunstenaars zijn: Angelique van den Hogen, Frans Bianchi, Sibylle Bross, Rob Houdijk, Pauline van Buringen en Krisztián Horváth.

De week wordt zaterdag 8 augustus officieel geopend door Marleen van der Ham, adjunct-directeur van . Dinsdag 11 augustus is Huis Verwolde exclusief geopend voor Museumkaarthouders voor een rondleiding met gelegenheid om met de kunstenaars in contact te komen; reserveren is verplicht. Op woensdag 19 augustus volgt een workshop schilderen onder leiding van Pauline van Buringen en Krisztián Horváth, meldt de organisatie.

Meer informatie

Meer details en reserveren staan op de activiteitenagenda van Huis Verwolde. Algemene informatie over het kasteel staat op de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.

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