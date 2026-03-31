Hoe sterk is een beton ciré vloer?

Een beton ciré vloer zie je steeds vaker terug in moderne interieurs. Logisch ook: het strakke uiterlijk, de naadloze afwerking en de veelzijdigheid maken het een populaire keuze. Maar naast uitstraling wil je natuurlijk vooral weten: hoe sterk is zo’n vloer eigenlijk? Kun je erop vertrouwen in een druk huishouden, met meubels, huisdieren en dagelijks gebruik? Het korte antwoord: ja, mits goed aangebracht is een beton ciré vloer verrassend sterk. Maar er zit wel wat nuance in.

Wat is beton ciré precies?

Beton ciré is geen massieve betonvloer, zoals veel mensen denken. Het is een dunne afwerklaag op basis van cement, hars en fijne toeslagstoffen, die met de hand wordt aangebracht. Meestal gebeurt dat in meerdere lagen, waarna de vloer wordt afgewerkt met een beschermende coating of laklaag. Juist die opbouw zorgt voor de combinatie van flexibiliteit én stevigheid.

Bestand tegen dagelijks gebruik

In het dagelijks leven krijgt je vloer behoorlijk wat te verduren: stoelen die schuiven, schoenen die binnenkomen met zand, misschien een hond die enthousiast door de kamer rent. Een goed aangebrachte beton ciré vloer kan hier prima tegen. De toplaag is slijtvast en kan goed omgaan met krassen en stoten. Natuurlijk is geen enkele vloer volledig krasvrij, dat geldt ook voor beton ciré, maar in de praktijk blijkt het een sterke en duurzame keuze. Zeker in woonkamers, keukens en zelfs badkamers wordt deze vloer veel toegepast zonder problemen.

Flexibel en daardoor minder scheurgevoelig

Wat beton ciré extra interessant maakt, is de lichte flexibiliteit van het materiaal. In tegenstelling tot een traditionele betonvloer, die kan scheuren bij werking van de ondergrond, beweegt beton ciré een beetje mee. Daardoor is de kans op scheurtjes een stuk kleiner. Dat maakt het ook geschikt voor renovaties, waarbij je het vaak over een bestaande vloer heen aanbrengt. Denk aan tegels of een cementdekvloer: met de juiste voorbereiding kun je daar probleemloos beton ciré op laten plaatsen.

Waterbestendig (met de juiste afwerking)

Een ander belangrijk punt is waterbestendigheid. Beton ciré zelf is van nature niet volledig waterdicht, maar dankzij de beschermende coating van G-vloeren wordt de vloer dat wél. Daardoor kun je het zonder zorgen gebruiken in vochtige ruimtes zoals de badkamer of keuken. Wel is het belangrijk dat die afwerking goed wordt aangebracht en onderhouden. Beschadig je de coating, dan kan vocht op termijn in de vloer trekken. Regelmatig schoonmaken en af en toe opnieuw behandelen houdt de vloer in topconditie.

Sterk, maar niet onverwoestbaar

Hoewel beton ciré sterk is, is het goed om realistisch te blijven. Laat je bijvoorbeeld een zwaar, scherp object vallen, dan kan er altijd een beschadiging ontstaan. Ook agressieve schoonmaakmiddelen kunnen de beschermlaag aantasten. Het voordeel is wel dat kleine beschadigingen vaak lokaal te herstellen zijn, zonder dat je de hele vloer hoeft te vervangen. Dat maakt het een praktische keuze voor wie een combinatie zoekt van uitstraling en gebruiksgemak.

Een kwestie van vakmanschap

De uiteindelijke sterkte van een beton ciré vloer staat of valt met de manier waarop deze is aangebracht. Een goede voorbereiding van de ondergrond, de juiste laagopbouw en een sterke afwerking maken het verschil tussen een vloer die jarenlang meegaat en een vloer die sneller problemen vertoont. Daarom is het geen klus om zelf even te doen, maar echt werk voor een specialist. Met de juiste aanpak haal je er namelijk alles uit wat beton ciré te bieden heeft.

