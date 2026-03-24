152 keer bekeken

In de Koppelkerk in Bredevoort vindt op vrijdag 3 april 2026 een Kenniscafé plaats met Damaris Matthijsen, oprichter van Economy Transformers. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en is toegankelijk tegen een vrije gift.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Koppelkerk in samenwerking met Stichting Mooi Achterhoek. Tijdens de lezing deelt Matthijsen haar visie op een samenleving die gebaseerd is op verbondenheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. Daarbij staat de vraag centraal hoe mensen samen kunnen bouwen aan een eerlijker en toekomstbestendig systeem.

Matthijsen gaat onder meer in op thema’s als eigendom van grond, sociale vernieuwing en de inrichting van de economie. Volgens haar kan een samenleving waarin basisbehoeften centraal staan bijdragen aan het verkleinen van verschillen tussen arm en rijk en het beschermen van de leefomgeving.

De organisatie sluit met deze avond aan bij het streven om inwoners, organisaties en overheden in de Achterhoek te verbinden rondom thema’s als natuur, landbouw en leefomgeving. Het Kenniscafé biedt ruimte voor inspiratie en gesprek over actuele maatschappelijke vraagstukken.

De avond vindt plaats aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Aanmelden kan via:

https://www.koppelkerk.nl/agenda

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie