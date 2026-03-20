Inwoners van de Oost-Achterhoek kunnen begin april terecht bij twee gratis OV-inloopspreekuren in de bibliotheek. OV-ambassadeurs geven daar uitleg over reizen met het openbaar vervoer en beantwoorden persoonlijke vragen.

Het eerste spreekuur vindt plaats op vrijdag 3 april in de Bibliotheek Winterswijk. Daarna volgt een tweede moment op woensdag 8 april in de Bibliotheek Ruurlo. Beide bijeenkomsten starten om 14.00 uur. Aanmelden is niet nodig; bezoekers kunnen gewoon binnenlopen.

Tijdens de spreekuren geven de OV-ambassadeurs uitleg over het gebruik van de OV-chipkaart, betalen met de bankpas of reizen via OVpay op de mobiele telefoon. Ook helpen zij met vragen over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en adviseren ze over passende abonnementen. Daarnaast kunnen bezoekers terecht met vragen over bijvoorbeeld de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die (weer) gebruik wil maken van bus en trein, of duurzamer wil reizen. Het gebruik van openbaar vervoer draagt volgens de organisatie bij aan een beter milieu, doordat treinen op groene stroom rijden en steeds meer bussen elektrisch zijn.

